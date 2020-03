Andrea Dovizioso ha fatto il punto sul campionato 2020. Secondo il rider della Ducati sarà un Mondiale decisamente combattuto.

Andrea Dovizioso è sicuramente uno dei candidati al titolo in questo 2020. Il rider italiano viene da 3 anni consecutivi in cui ha chiuso al secondo posto nella classifica iridata alle spalle di Marc Marquez. Va da sé quindi che l’italiano sia tra i principali indiziati per la lotta al Mondiale anche in questa stagione che però, purtroppo, al momento non ha ancora una data di inizio certa.

Durante un collegamento con Sky Sport il rider della Ducati ha così dichiarato: “Per fortuna sinora non ho perso nemmeno un giorno di allenamento e riesco anche a svagarmi. Sono settimane difficili che ti fanno capire tante cose. Siamo abituati ad avere vite troppo frenetiche. Tutto questo tempo può aiutare a schiarirsi le idee. Possiamo vedere questa cosa come un lato positivo di questa situazione”.

Dovizioso è soddisfatto dei test

Andrea Dovizioso ha poi proseguito: “I test non sono andati male. Non è facile però capire a che punto sono anche gli altri perché ci sono svariati modi di fare i test. C’è chi vuole dimostrare di stare davanti a tutti e chi no, quindi non sai mai chi abbia spinto per davvero al massimo”.

Il pilota italiano ha infine così concluso: “Sicuramente in Qatar saremmo stati veloci. Il 2020 è un anno particolare, il livello è sempre più alto e le moto sono sempre più competitive. Anche i giovani sono molto talentuosi, comincia ad essere dura per noi vecchietti, ma possiamo ancora dire la nostra”. Il rider di Forlimpopoli ieri ha spento 34 candeline e alla fine di questa stagione potrebbe anche decidere di appendere il casco al chiodo, anche se al momento ci sembra difficile questa eventualità.

Antonio Russo