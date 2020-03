Flavio Briatore vittima del COVID-19 prima dell’allarme mondiale? Il racconto dell’imprenditore in una trasmissione tv.

La sua vita da manager girovago potrebbe averlo condotto alla malattia prima che la Cina diffondesse notizie a tal proposito.

Sebbene abbia fatto scappare un mezzo sorriso, il racconto dell’ex boss Benetton Renault in diretta al programma di La 7 L’aria Che Tira andrebbe a rafforzare la tesi dell’esistenza del Coronavirus già nei mesi conclusivi del 2019.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Secondo quanto sostenuto da Briatore, il suo potrebbe essere stato uno dei primi casi in assoluto del virus che sta mietendo vittime in tutto il globo, ma in quel periodo non essendo stato identificato l’avrebbe presa come un’influenza più pesante del solito.

“A dicembre per dieci giorni ho avuto febbre altissima, dolore ai polmoni, fatica a respirare. Non capivamo col mio medico cosa stesse succedendo”, ha dichiarato. “Sono andato a Milano, abbiamo fatto delle lastre e la Tac che ha evidenziato un’ombra. Col senno di poi io sono stato un po’ il pioniere”.

“Quando è esplosa la vicenda il dottor Zangrillo mi ha chiamato e mi ha detto ‘visti i dati di tutti quanti e a fronte dei risultati della tua Tac, hai fatto il Coronavirus'”, ha proseguito il 69enne.

Nonostante l’evidente malessere e tutti i problemi elencati, Briatore avrebbe però, incurante, continuato a svolgere la vita di sempre spostandosi da un Paese all’altro in aereo.

“Io sono stato sempre in giro. Un po’ dappertutto, da Dubai, al Bahrain, all’Arabia Saudita. Avevo la febbre a 39,6, prendevo la tachipirina e scendeva a 39,2. Dolori dappertutto e stanchezza, ma sono stato molto fortunato perché non ho avuto bisogno dell’ossigeno e a casa mia non si è ammalato nessuno”, ha concluso il geometra di Verzuolo.

Chiara Rainis