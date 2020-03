Il Governo dei Paesi Bassi ha sospeso le manifestazioni sportive, quindi il round Superbike ad Assen non potrà essere disputato con la tempistica indicata oggi nel calendario del campionato.

Il round Superbike di Assen non si correrà nella data prevista, ovvero il 17-19 aprile. Dai Paesi Bassi è giunta notizia che il Governo ha deciso di sospendere fino al 1° giugno ogni attività che prevede riunioni pubbliche.

Ovviamente ciò riguarda anche le manifestazioni sportive, come riportato da rtvdrenthe.nl. Da Dorna e dal TT Circuit si attendono comunicazioni ufficiali in merito al round, ma era già nell’aria il rinvio. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una nota che confermerà lo spostamento dell’appuntamento.

Nel calendario SBK 2020 sono già saltati i round in Qatar e Jerez. Ma se quello in Spagna è stato già spostato al 23-25 ottobre, invece non si hanno novità sull’altro. A Losail il campionato mondiale delle derivate di serie potrebbe non correre proprio. Una decisione definitiva verrà presa più in là nel tempo, probabilmente.

Sicuramente per Assen ci sarà un rinvio, individuando una data nella quale poter recuperare la gara. Il Governo dei Paesi Bassi ha dovuto sospendere gli eventi sportivi a causa della diffusione del noto coronavirus Covid-19. Una decisione presa da diversi altri stati, Italia inclusa. Lo sport comporta l’assembramento di molte persone e ciò rappresenta un rischio in questa situazione complicata. E la sensazione è che ad aprile il virus non sarà ancora debellato completamente.