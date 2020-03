Porsche ha deciso di entrare nel mondo della stampa 3D con la produzione di 40 sedili completamente stampati in 3D per la 911 e la 718.

La stampa 3D si sta lentamente facendo strada nell’industria automobilistica. Sempre più case automobilistiche stanno sperimentando la tecnologia e abbiamo già visto bellissime creazioni stampate, tra cui ruote McLaren P1, pinze dei freni Bugatti e pezzi personalizzati Mini.

Alcune aziende innovative stanno facendo un ulteriore passo avanti stampando componenti per telai di supercar. Porsche, naturalmente, non si limiterà a rimanere a guardare la festa.

Il produttore di auto sportive di Stoccarda ha appena annunciato il suo sedile a conchiglia interamente stampato in 3D, che non è ancora una parte di produzione, ma lo sarà molto presto. L’idea è semplice – la parte centrale del sedile è in parte prodotta da una stampante 3D, che permetterà ai clienti di scegliere tra tre livelli di resistenza per il livello di comfort.

“Il sedile è l’interfaccia tra l’uomo e il veicolo, ed è quindi importante per una gestione precisa e sportiva“, spiega Michael Steiner, membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche. “Per questo motivo i rivestimenti dei sedili personalizzati per il pilota sono ormai da tempo uno standard nelle auto da corsa“.

Il nuovo sedile stampato in 3D si basa sulla sede sportiva esistente dell’azienda. La sua costruzione comprende un supporto di base in polipropilene espanso (PPE), che è legato ad uno strato di materiale traspirante, che è la parte che sarà stampata in 3D. Lo strato finale del sedile è costruito in un materiale Porsche chiamato Racetex, che presenta uno specifico schema di perforazione per il controllo del clima.

Il piano della casa automobilistica è quello di lanciare una prima serie di 40 sedili che sarà disponibile per i clienti della 911 e della 718 in Europa a partire da maggio. Se il feedback è buono, Porsche includerà il sedile stampato in 3D come offerta regolare dal suo catalogo Porsche Manufaktur a partire dalla metà del 2021.