Da domani, martedì 24 marzo, l’Automobile Club d’Italia lancerà il numero verde chiamato Infomobility. I cittadini italiani potranno chiamarlo dalle ore 7 alle ore 20 dal lunedì al venerdì per ottenere gratuitamente informazioni sulla mobilità nazionale e sulla situazione dei trasporti nel nostro Paese.

Si potranno dunque chiedere notizie sul trasporto pubblico locale, sulle stazioni ferroviarie, sui porti e sugli aeroporti, ma anche sull’operatività degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico. Inoltre si potrà ottenere chiarimenti sui documenti e sugli altri strumenti di cui ci si dovrà dotare e che si dovrà portare con sé se si avrà necessità di spostarsi nel corso di questo periodo di quarantena per il coronavirus.

Il numero verde da contattare per il servizio Infomobility dell’Aci è l’800.183434, lo stesso che era già attivo per fornire le notizie sulla viabilità Luceverde. A rispondere sarà un team di personale specializzato, che lavorerà da casa in smart working, come previsto dalle misure precauzionali imposte dal governo per il contenimento del contagio. Le stesse notizie e approfondimenti saranno consultabili anche sul sito Internet ufficiale del servizio, www.luceverde.it.