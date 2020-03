Primo a chiedere a Liberty Media di cancellare il GP dell’Australia, Lewis Hamilton si appella ora a coloro che continuano a creare assembramenti.

Spesso contestato per il suo stile di vita glamour adottato anche nelle fasi più calde della stagione di F1 quando si richiederebbe invece maggiore concentrazione, Ham sta svolgendo meglio di qualunque altro suo collega al compito di esempio e megafono sociale.

Dopo essersi battuto in solitario (spalleggiato solamente da Kimi Raikkonen) dal paddock di Melbourne per la sospensione di una gara a suo avviso messa in piedi soltanto per compiacere il Dio Denaro, il sei volte iridato si è esposto ancora una volta con parole dure nei confronti di coloro che facendo orecchie da mercanti davanti ai richiami dei vari governi a restare nelle proprie abitazioni per tentare di contenere la diffusione del COVID-19 proseguono nelle loro vite abituali affollando parchi, mezzi pubblici e locali, dove sono ancora aperti.

“Ci sono persone che insistono a recarsi nei club e in luoghi affollati, qualcosa che personalmente trovo totalmente irresponsabile e da egoisti”, ha affermato sfruttando le piattaforme sociali. “Io prego ogni giorno per la sicurezza della mia famiglia, ma altresì per tutti gli altri. Prego per chi lavora nei negozi, per i fattorini, per i dottori e il personale infermieristico che mettono in pericolo la loro salute per aiutare il prossimo e mandare avanti ogni Paese. Questi sono gli eroi”.

Nei giorni scorsi avevano fatto molto preoccupare anche le condizioni dello stesso Hamilton, il quale si temeva avesse contratto in Coronavirus in occasione di un evento tenutosi nei primi giorni di marzo.

Chiara Rainis