La MotoGP emana una direttiva: dal 25 marzo stop allo sviluppo tecnico di motori e aerodinamica. Con questa decisione si evitano disparità tra le Case

Non è una decisione drastica come la chiusura totale delle fabbriche decisa dai “cugini” a quattro ruote della Formula 1. “Sarebbe stato difficile da controllare”, riflette il direttore tecnico della Aprilia, Romano Albesiano. Ma comunque ora anche la MotoGP si muove nella stessa direzione.

Venerdì sera è arrivata una direttiva del responsabile tecnico del Motomondiale Danny Aldridge (anticipata nel pomeriggio al telefono dal patron Carmelo Ezpeleta in persona) che impone il congelamento dello sviluppo dei motori e dell’aerodinamica della classe regina al prossimo 24 marzo. “In Qatar non si sono congelati i motori perché non essendo presenti non era possibile consegnare i manichini, ma questa è la soluzione più logica”, conferma il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, alla Gazzetta dello Sport.

Congelato lo sviluppo tecnico della MotoGP

Questo significa che, come sarebbe dovuto avvenire a Losail se si fosse corso, entro mercoledì Honda, Ducati, Yamaha e Suzuki dovranno consegnare alla Federazione motociclistica internazionale il propulsore e il primo kit aerodinamico da omologare. Lo sviluppo, insomma sarà completamente congelato. Una decisione intesa ad evitare le disparità tra i costruttori: mentre infatti le Case giapponesi continuano a lavorare a pieno ritmo, quelle europee hanno rallentato o addirittura chiuso del tutto i reparti corse.

“Noi non stiamo lavorando ufficialmente da venerdì 13, c’erano un po’ di ultimi strascichi questa settimana per chiudere alcune attività, per il resto tutta Ducati è chiusa per ferie. Io da casa più che qualche videoconferenza col board Ducati e persone del Motomondiale non ho fatto”, prosegue Dall’Igna. “Qui in Italia non possiamo lavorare, mentre in Giappone sicuramente lo stanno facendo. È stata una cosa di buonsenso, non ci voleva molto ad arrivarci, per evitare di creare una disparità troppo grande”.

La decisione non riguarda invece Aprilia e Ktm, che hanno diritto per regolamento alle cosiddette concessioni, tra le quali lo sviluppo libero del motore anche a stagione in corso. “È stata una mossa corretta, anche se a livello di motori non ci tocca”, concorda però anche Albesiano.

