Marc Marquez sul suo profilo ufficiale Instagram ha risposto ai follower. Domande sia sull’ambito MotoGP che privato. Non sono mancate risposte ironiche.

Jorge Lorenzo si trova a Dubai durante questo difficile periodo caratterizzato dalla diffusione del Covid-19. Lui vive in Svizzera, ma ha deciso di rimanere negli Emirati Arabi Uniti dove il coronavirus ha colpito un numero molto limitato di persone.

Il cinque volte campione del mondo di motociclismo è abbastanza attivo sui social network, dove tanti tifosi lo seguono. Nella giornata di ieri ha concesso ai suoi follower la possibilità di porgli delle domande alle quali avrebbe poi risposto. Ce sono state alcune interessanti.

MotoGP, Lorenzo risponde su Instagram

Una persona gli ha chiesto perché ha detto che si ritirava e invece corra ancora. Lorenzo ha replicato così: “Infatti mi sono ritirato, ma continuo a guidare una MotoGP. Per come me lo hai chiesto sembra che tu abbia qualche problema…“.

Un’altra gli ha domandato se pensa di essersi ritirato nel momento migliore. Questa la risposta: “Sinceramente credo che con la moto adeguata avrei potuto continuare a lottare per vincere gare e titoli, ma non mi compensava più. Era una cosa che avevo già fatto, mi stimola di più diventare bravo in altre cose, mentre mi godo la vita“.

Jorge ha anche detto che il coronavirus gli fa paura. E non poteva mancare una domanda sul perché abbia faticato così tanto ad essere veloce con la Honda: “A causa degli infortuni non ho avuto il tempo per adattarmi alla moto e non c’erano le giuste circostanze per cambiarla in modo tale da poterla guidare naturalmente”.

Motore V4 o 4 in linea? Il maiorchino commenta: “Per il rettilineo il V4, per le curva il 4 in linea”.

Nel 2016 il team Yamaha avrebbe potuto vincere il titolo MotoGP? A suo avviso sì: “Sicuramente, se le mescole delle gomme non fossero cambiate dopo i problemi iniziali”.

È stato interpellato anche sul fatto che la Yamaha possa tornare ai vertici grazie al suo aiuto. Lorenzo ottimista: “Ne sono sicuro. La Yamaha ha voglia di vincere di nuovo. Hanno una moto completa e piloti molto forti. Ora hanno anche il pilota più sensibile per migliorarla ancora”.

Alla domanda secca “Rossi o Marquez?” ha replicato: “Angelina Jolie”. Ironico anche quando gli viene domandato “Marquez o Vinales?“: “Margot Robbie”