In questo video vedremo una McLaren 570S riuscire a superare la sua velocità massima dichiarata di 330 km/h in una striscia d’asfalto lunga 5 km.

Il successore della McLaren 570S è attualmente in fase di sviluppo. Ma l’attuale vettura non è una supercar lenta e sorpassata che sta rimanendo indietro rispetto alla concorrenza. La 570S è ancora una supercar straordinaria con molta potenza a disposizione per infrangere quasi tutte le leggi conosciute. Non fatelo, però.

Un nuovo video dal canale YouTube di ‘Johnny Bohmer Proving Grounds‘ mostra un modello del 2017 che raggiunge la sua velocità massima sull’asfalto.

La potenza proviene da un V8 biturbo da 3,8 litri che produce 562 cavalli e 601 Newton-metri di coppia. La potenza arriva alle ruote posteriori attraverso un cambio a sette marce a doppia frizione. Dalla sua introduzione nel 2015, il 570S ha dato vita a diverse varianti della McLaren Sports Series, tra cui la 540C, 570GT e 600LT. La McLaren ha affermato che la supercar potrebbe raggiungere i 100 km/h all’ora in 3,1 secondi con una velocità massima di 328 chilometri all’ora.

La McLaren nel video in calce, un modello del 2017, riesce a raggiungere la sua velocità massima prima che finisca l’asfalto sotto le sue ruote. Per fortuna, c’è un sacco di spazio.

Ci sono voluti 3,7 km per superare di appena un pizzico la velocità massima dichiarata, raggiungendo i 332 km/h. Il test di velocità massima è avvenuto due volte in due momenti diversi, con la temperatura dell’aria e il vento quasi identici. L’unica differenza notevole tra i due è la temperatura della superficie, anche se non è stata sufficiente a rallentare la McLaren.

Il limite di 332 km/h sembra essere tutto quello che la 570S può offrire, perché ci vuole molto tempo perché la macchina raggiunga il suo massimo prima di rallentare. Se la McLaren avesse una velocità massima più elevata, ci sarebbe ancora spazio per sgranchirsi le gambe – ci sono 5 km di pista disponibili, ma il V8 da 562 CV non ha più nulla da dare.