Il nuovo veicolo della Kia, il Sorento, è un SUV dalle caratteristiche interessanti che si sposano perfettamente con il suo nuovo sistema ibrido.

Dopo una lunga campagna teaser, Kia ha rivelato il nuovo Sorento nel febbraio di quest’anno. Pochi giorni dopo, il produttore sudcoreano ha rilasciato i primi dettagli tecnici sul suo SUV completamente revisionato, e ora abbiamo tutte le informazioni e i numeri ufficiali. E sembra promettente.

Innanzitutto, il nuovo Sorento è la prima generazione del modello a ricevere un propulsore elettrificato. Chiamato Smartstream, il gruppo propulsore combina un motore a benzina da 1,6 litri turbo a iniezione diretta con un pacchetto di batterie agli ioni di litio polimeri da 1,49 kWh e un motore elettrico da 44,2 kW.

La potenza di picco del sistema è di 227 cavalli e 350 Newton-metri di coppia. La potenza è incanalata su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a sei velocità e un dispositivo elettrico montato sulla trasmissione, che permette “di trasferire tutta la potenza del motore e del generatore in parallelo con una perdita minima di energia”.

L’ibrido Sorento sarà disponibile in alcuni mercati europei selezionati a partire dal lancio e nel corso di quest’anno Kia introdurrà anche una versione ibrida plug-in della sua famiglia di autotrasportatori. Sempre sul Vecchio continente dal lancio sarà disponibile anche un motore diesel da 2,2 litri con 199 CV e 440 Nm di coppia, abbinato a una nuova frizione automatica a doppia frizione a otto marce. Le classi di consumo finale di carburante saranno rilasciate più vicino alla data di vendita del veicolo nel corso di quest’anno.

A titolo di promemoria, in alcuni mercati il nuovo Sorento sta anche ottenendo un motore a gas turbo da 2,5 litri più potente con 277 CV e 421 Nm accoppiato allo stesso automatico a doppia frizione a otto marce.

In termini di sicurezza e sistemi di assistenza, il 2021 Sorento è dotato di un’ampia gamma di tecnologie. A seconda del livello di assetto e delle dotazioni opzionali, queste includono l’assistenza in caso di collisione e l’assistenza per evitare le collisioni, il monitor per la visualizzazione degli angoli ciechi, il monitor per la visualizzazione surround, l’assistenza per evitare le collisioni degli angoli ciechi, il cruise control adattivo con funzione stop and go, e molte altre ancora saranno disponibili.