Il dottor Michele Zasa, responsabile della Clinica mobile del Motomondiale, è impegnato ad assistere i malati di coronavirus con il 118 di Parma

Normalmente il suo lavoro è quello di assistere i piloti del Motomondiale in caso d’infortunio nella sua Clinica mobile. Ma in questi giorni, il dottor Michele Zasa, anestesista rianimatore, si sta occupando di questioni ben più gravi e importanti: sta infatti dando il suo supporto, come migliaia di suoi colleghi in tutta Italia, per contenere l’emergenza dell’epidemia di coronavirus.

In prima linea sulle auto mediche del 118 di Parma, assiste i contagiati che in questi giorni continuano ad aumentare: “Ho visto tante cose pesanti nella mia vita di medico, ma qui siamo oltre”, racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Non abbiamo ancora raggiunto il picco ma la situazione è molto brutta. Siamo in guerra, e vorrei farlo capire. Ci arrivano chiamate, vai a casa della gente ed è quasi sempre per il Covid19. E i primi a rischiare sono proprio gli operatori sanitari, i volontari, gli operatori della Protezione Civile, che in pochissimo tempo hanno dovuto essere preparati a una situazione di assoluta emergenza. Vi assicuro che per tutti noi è uno stress costante e molto elevato, perché dobbiamo seguire procedure molto rigide per evitare possibili contatti con i pazienti”.

Ma, oltre al dolore, nelle parole di Zasa si legge anche la rabbia, per i troppi italiani che sembrano non rendersi conto della gravità di questa tragedia e continuano a non rispettare l’ordine di non uscire di casa: “Se solo la gente vedesse la tragedia umana di quando ci tocca prelevare qualcuno da casa e portarlo via strappandolo ai suoi familiari…”, prosegue. “Eppure nelle strade vedi gente seduta sulle panchine, che passeggia, che corre. L’Italia è diventata una nazione di podisti! Dobbiamo portarli a vedere i morti? Combattiamo contro un esercito invisibile, però tanta gente che se ne frega rischia solo di aumentare i contagi. E noi operatori sanitari siamo già allo stremo delle forze. È la terza Guerra Mondiale, la gente deve iniziare a capirlo”.