Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport ha provato a raccontare la propria quarantena vissuta con la mamma e la fidanzata Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi, così come tutti gli italiani, sta vivendo anche lui questi giorni recluso in casa. Certo, grazie alla sua piccola palestra persona sta cercando, nonostante tutto, di tenersi comunque in forma così da essere pronto per la ripartenza. Proprio come molti italiani però anche lui sta riempiendo i momenti morti con tanti film e serie tv.

Durante il proprio intervento a “Sky Sport” ha così raccontato: “Io sono a casa con Francesca perché è venuta qua prima della quarantena e dopo è rimasta bloccata qua a Tavullia. Poi c’è la mia mamma, che è praticamente la mia vicina di casa, poi ci sono i miei cani, i gatti, diciamo che la squadra è questa. Luca abita a qualche chilometro da qui invece insieme alla sua ragazza. Io qui a casa ho una piccola palestra, quindi cerco di allenarmi tutti i giorni”.

In assenza delle gare Rossi si diverte con i videogames

Il Dottore ha poi proseguito: “Faccio un allenamento più leggero, ma cerco di tenermi in forma. Il resto poi è tutto tempo ludico, nel senso che guardo i film con Francesca oppure serie TV su Sky e Netflix. Poi giochiamo con il simulatore con Sanchini e gli altri piloti, ci teniamo svegli così”.

Valentino Rossi ha poi parlato anche del proprio rapporto con il padre: “Graziano sta a casa. Lo vediamo spesso perché delle volte viene qui a mangiare da noi. C’è il Graziano Day, che di solito è il martedì, viene qui a mangiare da noi e facciamo un po’ il punto della situazione”.

