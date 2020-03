Valentino Rossi ha svelato di avere da tempo una grande passione per la musica e scherzando ha asserito che magari potrebbe fare in futuro il DJ.

Valentino Rossi ormai ha sulle spalle più di 20 anni di carriera. Come tutti i ragazzi però anche lui ha sognato svariati lavori prima di prendere la propria strada. In particolare il Dottore da bambino sperava di diventare un pilota di F1.

I primi passi della propria carriera, infatti, sono stati vissuti sui go kart, poi ad un certo punto, visti i costi esosi di quel tipo di carriera, il Dottore e la sua famiglia hanno deciso di virare dritti sulle due ruote.

Il Dottore e la sua passione per la musica

Come riportato da “Sky Sport”, Valentino Rossi, incalzato dalla domanda di un suo piccolo fan ha così raccontato: “Mi sarebbe piaciuto comunque essere uno sportivo se non fossi diventato un motociclista. Mi piace tanto allenarmi e fare dello sport sfidandomi con gli altri. Mi sarebbe piaciuto essere uno sportivo, ma non so di cosa. Per fortuna con le moto mi è andata bene, quindi va bene così. In ogni caso volevo cercare di non lavorare”.

Il Dottore, però imbeccato da Guido Meda ha svelato anche un’altra sua piccola passione: “Mi piace molto fare il DJ, anche durante le feste dei miei amici o i matrimoni. Quindi questa cosa potrebbe diventare un lavoro magari: DJ per battesimi e matrimoni”. Anche la sua fidanzata Francesca ha detto la sua sull’argomento: “L’ho sentito suonare a un sacco di feste ed ha un orecchio pazzesco, è veramente bravo. Se lui un giorno volesse fare il DJ allora io mi metto a fare la ballerina con lui che suona”.

Antonio Russo