Valentino Rossi non usa giri di parole e si schiera fermamente accanto ai suoi fan, che in questo momento stanno vivendo un brutto momento.

Questo virus sinora è stato purtroppo molto democratico colpendo indiscriminatamente tutto e tutti. Anche grandi campioni dello sport sono in queste ore reclusi in casa e non possono uscire. Tra questi naturalmente c’è anche Valentino Rossi.

Proprio per ammazzare la noia, Sky Sport ha deciso di dedicare questo weekend alle gare più belle del Dottore. Una bella iniziativa per gli appassionati del motorsport coronata questo pomeriggio da un intervento live sull’emittente satellitare dello stesso campione di Tavullia, che ha risposto alle domande di Meda, Sanchini e dei tanti fan che gli hanno scritto in diretta.

Rossi: “Qui la situazione è difficile”

Valentino Rossi è intervenuto a Sky Sport 24: “Qui la situazione è molto difficile perché siamo molto colpiti dal virus. Ci sono tante persone che stanno male a Pesaro, nella Romagna, nella provincia di Rimini e quindi siamo tutti confinati a casa”.

Durante la trasmissione poi hanno fatto ascoltare al Dottore l’audio di un bambino di Brescia che ha chiesto al #46 questa volta di fare il tifo per loro che stanno vivendo questo difficile momento: “Naturalmente noi facciamo il tifo per loro perché abbiamo visto un sacco di immagini brutte a Bergamo e a Brescia. Quasi un bollettino di guerra. Io ho tanti amici bergamaschi che saluto. Mi hanno detto che là è difficile. In questo momento più che loro fare il tifo per me sono io che devo fare il tifo per loro”.

Insomma questa volta Valentino Rossi ha deciso di schierarsi dall’altra parte del muro e urlare lui a gran voce ai suoi tanti fan di tenere duro in questo momento così complicato per tutti.

Antonio Russo