Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 21 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse su Nordest e Veneto e tra Aspromonte e Sicilia orientale. Nuvole sparse sul medio Adriatico, sull’alto Tirreno e in Sardegna, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime stabili e comprese fra 7 e 12 gradi. Nella notte rovesci sparsi sulle località alpine e prealpine centrali.

Domenica 22 marzo al mattino piogge al Sud e sulla Sicilia, cieli poco nuvolosi al Centro e al Sud. Temperature massime fra 11 e 14 gradi al Settentrione, fra 15 e 20 gradi al Centro-Sud. Valori oltre la media stagionale tra Lazio e Campania. Da lunedì irromperà l’inverno, con raffiche di vento sull’Adriatico che raggiungeranno anche i 90 km/h. Le temperature subiranno un tracollo di 10 gradi in pianura e fino a 15 gradi in montagna, con nevicate anche a bassa quota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sulle Autostrade per l’Italia il traffico è crollato del 56% nell’ultima settimana a causa del’epidemia da Coronavirus. Aspi è costretta a ricorrere alla cassa integrazione per circa un terzo dei suoi dipendenti ed ha avviato una trattativa con le organizzazioni sindacali: l’obiettivo è di arrivare alla cassa integrazione per circa 1500 lavoratori, in pratica un terzo del totale dei dipendenti. Il periodo di cassa durerà 9 settimane, a partire dal 23 marzo.

Traffico autostradale quasi azzerato per le auto dopo la nuova ordinanza del governo Conte: nei giorni festivi e prefestivi, quindi dal venerdì al lunedì, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

All’altezza di Roma segnaliamo che sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) è chiuso al traffico il Bivio A24/Tangenziale est RM provenendo da G.R.A. verso Via Salaria per lavori. Entrata consigliata verso Via Salaria: Portonaccio.