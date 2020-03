Lewis Hamilton ha voluto fare il punto sulla difficile situazione che si sta vivendo in questi giorni in tutto il mondo a causa del Coronavirus.

Nei giorni scorsi si erano rincorse tante voci su un possibile contagio da parte di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, che come tutti sta osservando un periodo di quarantena forzata in casa ha deciso però di interrompere il silenzio e spiegare la situazione così da non dare voce ad ulteriori polemiche.

Con un post pubblicato sui propri profili social Lewis Hamilton ha così spiegato: “Salve ragazzi, spero che stiate vivendo un buon momento, che magari siete impegnati e in salute. Ci sono state alcune speculazioni riguardo il mio stato di salute, dopo aver partecipato ad un evento in cui c’erano anche due persone rivelatesi positive al Coronavirus”.

Hamilton: “Vi dedico positività e amore”

Il driver britannico ha poi proseguito: “Volevo farvi sapere che io sto bene, mi sento in forma e mi sto allenando due volte al giorno. Non ho alcun sintomo e ora sono 17 giorni da quando ho visto le due persone infette. Ho avuto modo di parlare con Idris (una delle due persone positive) e sono felice di sapere che sta bene”.

Infine Lewis Hamilton ha così concluso: “Ho parlato con il mio dottore e ho chiesto due volte se fosse necessario fare il tampone, ma la verità è che ci sono un numero limitato di test disponibili e ci sono persone che ne hanno bisogno più di me, specialmente se pensiamo al fatto che non ho al momento sintomi del Coronavirus. Per questo ho preferito tenermi lontano da tutti per 14 giorni dopo che sono state cancellate le libere dell’Australia. La cosa fondamentale per tutti è restare su di morale, tenere le distanze dagli altri più che si può, anche isolarsi se si può, lavarsi regolarmente le mani con sapone e acqua per almeno 20 secondi. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato e vi mando positività e amore da qui. Restate in salute”.

Antonio Russo