Lewis Hamilton scrive un messaggio ai suoi tifosi per l’emergenza Coronavirus e incita a seguire la dieta vegana.

A quanto pare il sei volte iridato di F1 non avrebbe contratto il virus in occasione del WE Movement di Londra, evento a cui aveva partecipato la settimana prima del GP dell’Australia e durante il quale era entrato in contatto con l’attore Idris Elba e la moglie Sophie Trudeau, entrambi poi colpiti da COVID-19.

Come ci ha tenuto a specificare lo stesso Ham, le sue condizioni sarebbero piuttosto buone, o comunque tali da averlo dissuaso a procedere ad eventuali approfondimenti.

“Ho parlato con il mio dottore e chiesto se fosse necessario fare un tampone, ma la verità è che ci sono un numero limitato di test disponibili e ci sono persone che ne hanno bisogno molto più di me, specialmente se consideriamo che non ho sintomi manifesti. Per questo motivo ho preferito isolarmi per due settimane mantenendo le distanze dalle persone”, ha dichiarato via Twitter sollecitando tutti a rispettare i pochi suggerimenti utili ad attenuare la diffusione del contagio, ovvero evitare gli assembramenti e lavarsi le mani per almeno 20 secondi.

Avere paura della dieta vegana è da stupidi

Intanto quando si trovava in Australia, Ham è tornato a parlare di un tema a lui molto caro, ossia il veganesimo.

Intervistato a tal proposito dal Daily Express, il 34enne ha ribadito la sua profonda condizione nel cambio di regime alimentare. “Da quando ho cominciato ad adottare quella dieta un paio di anni fa sto molto meglio. Ho avuto benefici sia dal punto di vista fisico, sia mentale”, ha asserito convinto svelando di essersi convertito per amore degli animali e dell’ambiente. “La gente che sostiene di avere bisogno di proteine e dunque di non poter scegliere quella strada dice sciocchezze”.

Chiara Rainis