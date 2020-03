Volkswagen ha mostrato in anteprima il frutto della nuova collaborazione tra Volkswagen Veicoli Commerciali e Ford: ecco il furgone Amarok.

Il crossover Nivus non è stato l’unico nuovo modello mostrato da Volkswagen durante la conferenza stampa annuale, poiché anche il bozzetto del design della seconda generazione Amarok ha fatto una breve apparizione.

L’immagine che vedete è stata mostrata sullo sfondo quando il presidente Herbert Diess ha detto che l’Amarok sarà uno dei primi frutti della collaborazione tra Volkswagen Veicoli Commerciali e Ford.

Come alcuni di voi ricorderanno, le due aziende hanno rivelato i piani per un’alleanza globale nel gennaio 2019 per collaborare su furgoni commerciali e pickup. Ciò significa che la seconda generazione Amarok condividerà molti dei suoi pezzi con il nuovissimo Ranger una volta che i furgoni di medie dimensioni saranno in vendita alla fine di questo decennio. In base all’annuncio fatto dai due marchi poco più di un anno fa, i nuovi pickup saranno in vendita già nel 2022.

Lo schizzo del design prevede un look accattivante per l’Amarok, anche se non ci aspettiamo che il modello reale sia così aggressivo. I costruttori di auto hanno la tendenza ad esagerare molti dei dettagli quando rilasciano gli schizzi, e abbiamo la sensazione che anche questa volta sia così. Il camion viene mostrato con un cofano sporgente, ruote giganti, pneumatici da fuoristrada a pezzi e senza maniglie. Sono tutti segni di un teaser piuttosto accattivante rispetto a un vero e proprio modello di produzione, ma dovrebbe comunque darci una buona comprensione di cosa aspettarci dal pick-up vero e proprio.

A condizione che quelle immagini trapelate dal febbraio 2019 fossero accurate, il design esterno del modello gemello dell’Amarok è già stato svelato per intero. Proprio come il furgone tedesco, il Ford Ranger successivo aveva una fascia frontale piuttosto marcata con la griglia che si fondeva con i fari. Ha preso la forma di un modello a cabina doppia, mentre lo schizzo rilasciato dalla Volkswagen sembra mostrare il pickup solo con due porte.

Oltre al legame Amarok-Ranger, la collaborazione tra le due case automobilistiche potrebbe anche portare a una nuova Ford Transit Connect basata sulla Cadillac 2020 recentemente rivelata.