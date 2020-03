Sky Sport ha deciso di dedicare la programmazione dell’intero weekend a Valentino Rossi con repliche di gare e speciali dedicati al Dottore.

Per l’Italia non è di certo un weekend semplice. Tutti o quasi, infatti, saranno costretti a restare in casa per il fine settimana e non potranno muoversi a causa dell’emergenza coronavirus che ancora attanaglia la nostra bella penisola. Proprio per questo le emittenti televisive stanno studiando palinsesti adatti a tutte le esigenze.

Visualizza questo post su Instagram Il video racconto della nostra gara by @gopro @luca_marini_97 @uccioyellow46 Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 29 Feb 2020 alle ore 11:44 PST

Per gli appassionati di motorsport, Sky Sport ha studiato una sorpresa decisamente succulenta per questo weekend. Sabato 21 e domenica 22 marzo, infatti, andrà in onda su Sky Sport MotoGP una due giorni completamente dedicata a Valentino Rossi.

Domani il Dottore live su Sky

Sarà possibile fare una sorta di tuffo nel passato nelle gare più belle del campione di Tavullia partendo dai primi successi in 125. Naturalmente il tutto non sarà circoscritto solo alle gare. Sky ha, infatti, deciso anche di ritrasmettere gli speciali più belli dedicati in questi anni al Dottore.

Non è tutto però, perché sabato 21, alle ore 15, su Sky Sport 24 Valentino Rossi sarà in collegamento live con #CasaSkySport. Per i fan sarà l’opportunità anche per interagire con il Dottore con domande via whatsapp o sui canali social dell’emittente. Presenti nell’appuntamento di domani anche Guido Meda e Mauro Sanchini le voci che da qualche anno ormai raccontano agli utenti di Sky le gesta dei campioni della MotoGP.

Antonio Russo