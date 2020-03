L’ex pilota di F1 JJ Letho si è scagliato contro Fernando Alonso e l’atteggiamento che ha avuto all’epoca in cui era in McLaren con la Honda.

Fernando Alonso vuole tornare in F1, lo ha detto più volte. Lo spagnolo dopo tanto girovagare per il mondo in svariate categorie del motorsport vuole ritornare lì dove è diventato leggenda grazie ai due Mondiali vinti con la Renault. Non sarà di certo semplice per lui perché i sedili liberi non sono di certo tantissimi.

Come riportato dal quotidiano finlandese “Iltalehti”, l’ex pilota di F1 JJ Lehto parlando del campione di Oviedo ha così dichiarato: “La sua mancanza di rispetto per la Honda è stata davvero scandalosa. Ha abbaiato contro il suo capo e lo ha calpestato. Il suo comportamento sicuramente non è passato inosservato a nessun costruttore”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Letho: “Ci sono piloti più giovani ed economici di Nando”

Il finlandese ha poi proseguito: “Dopotutto è un pilota di talento. Ma quando si tiene conto dei team con cui ha rotto il proprio rapporto ci si chiede sempre se valga la pena correre il rischio di prenderlo di nuovo. Le squadre hanno paura di metterlo sotto contratto perché non sanno lui cosa possa dire o fare”.

Infine Lehto ha così concluso: “Alonso non ha guidato adeguatamente un’auto da F1 dalla fine del 2018. Inoltre è già piuttosto vecchio. Ci sono piloti più giovani, più economici, più facili e più disponibili”. Insomma parole non certo al miele per lo spagnolo che negli ultimi anni in F1 aveva avuto notevoli attriti con la Honda, che al battesimo con i motori ibridi aveva mostrato diversi problemi in pista lasciando l’asturiano più volte a piedi durante i Gran Premi. Una ferita che ancora oggi non sembra essersi rimarginata.

Antonio Russo