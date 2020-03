È reale e prosegue il progetto del Panthera Team Asia, la squadra fondata a settembre nei pressi di Silverstone, per entrare in Formula 1

La notizia era trapelata all’improvviso nel settembre scorso: vicino al circuito di Silverstone ha piantato le tende una nuova squadra con l’intenzione di iscriversi al campionato del mondo di Formula 1. Poi, per diversi mesi, non se n’era saputo più niente, tanto da far pensare che il progetto fosse ormai abortito, che si fosse trattato di una delle tante indiscrezioni senza troppo fondamento che si riducono ad una volatile bolla di sapone.

Invece, sembra proprio che non sia così. Oggi, a marzo, nel pieno della crisi del coronavirus che ha avuto un impatto forte sull’economia globale e sul mondo della Formula 1 in particolare, i responsabili di questa potenziale scuderia neonata tornano a far sentire la propria voce. A parlare è Benjamin Durand, co-fondatore di questa realtà che si chiamerà Panthera Team Asia.

Una nuova squadra di Formula 1: ecco il Panthera Team Asia

“Il progetto va avanti”, ha dichiarato al sito specializzato portoghese Autosport, “anche se è troppo presto per fare qualsiasi dichiarazione. Siamo ancora in discussioni con tutte le parti coinvolte, come la Federazione internazionale dell’automobile e la Formula 1. Abbiamo già intrapreso anche le trattative con diversi fornitori di motore che potrebbero essere interessati anche a fornirci certe componenti della vettura, ma al momento non è stato siglato alcun accordo formale”.

Dunque, l’intenzione di costruire una monoposto che possa effettivamente scendere in pista c’è, e sembra anche piuttosto concreta. Difficile, però, alla luce di questi chiari di luna, che si concretizzi già nella prossima stagione 2021: “Il nostro anno di debutto dipenderà dalle tempistiche per ottenere un’iscrizione”, spiega Durand, “perciò al momento stiamo studiando tutte le opzioni”. E allora benvenuta, Panthera.