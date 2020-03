La Kia Picanto ha ricevuto un trattamento “ringiovanente” di metà ciclo dopo tre anni e sembra avere tutte le carte in regola per stupire ancora.

La Picanto è l’auto di base della Kia in Europa, dove si scontra con altre utilitarie cittadine come la Toyota Aygo, la Peugeot 108, la Citroën C1, la Renault Twingo e la nuova Hyundai i10. La terza generazione è stata presentata circa tre anni fa, quindi non sorprende che sia previsto un lifting di metà ciclo.

Un lettore di ‘The Korean Car Blog‘ ha individuato la Kia Picanto senza mimetizzazione vicino a Francoforte, in Germania, dove la vettura stava partecipando a una ripresa video. Dati gli accenti rossi nella griglia anteriore e nelle minigonne laterali, siamo tentati di credere che l’auto in questione sia la GT Line, il che ha senso considerando che le case automobilistiche realizzano spot o filmati sempre con la versione “top di gamma” di un’auto per scopi di marketing.

I cambiamenti di stile rispetto al modello attuale sono piuttosto sottili, ma in realtà la Kia ha applicato diverse modifiche. I fari hanno un nuovo look e i fari antinebbia hanno ora una forma trapezoidale, mentre la griglia aziendale “a muso di tigre” ha una striscia orizzontale rossa probabilmente riservata alla GT Line. La Kia ha anche apportato alcune modifiche al paraurti anteriore, poiché stiamo notando che le prese d’aria verticali non sono più le stesse di prima.

L’unica altra modifica che si nota da questa angolazione è il set di cerchi in lega, dato che quei cerchi bicolore sembrano essere una nuova aggiunta alla gamma. Aspettatevi qualche lieve modifica anche nella parte posteriore, dove i fanali posteriori hanno probabilmente una nuova grafica e il paraurti un look leggermente modificato, con i doppi terminali di scarico riservati all’assetto della GT Line da riportare.

Avrebbe senso che la Picanto 2021 avesse più o meno gli stessi motori del modello gemello, l’i10. Pertanto, avrà probabilmente un’unità di benzina aspirata da 1,2 litri con 83 cavalli e 118 Newton-metri di coppia. Un motore da 1,0 litri turbo tre cilindri con 99 CV e 172 Nm offre più potenza nel modello Hyundai. Entrambi i motori sono collegati ad un cambio manuale a cinque marce della i10.

Kia potrebbe mostrare la Picanto rimodernata al Salone di Parigi in ottobre, a meno che il coronavirus non abbia ancora una volta un impatto su un salone dell’auto dopo la cancellazione di Ginevra e la riprogrammazione del Salone di New York per agosto.