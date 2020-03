In questo video vedremo come si comportano la BMW i8, la Polestar 1 e la nuovissima Porsche 911 Carrera in una sfida all’ultimo secondo per decretarne il vincitore.

La BMW i8 uscirà di produzione ad aprile, come annunciato in un comunicato ufficiale la scorsa settimana. Ma questo non significa che l’auto sportiva elettrificata stia uscendo senza lasciare un gran ricordo di sé. È il bestseller della sua classe e ha prestazioni da vendere.

Come si confronta con le altre auto sportive? Il canale Auto Motor & Sport su Youtube ha messo la i8 Roadster contro la Polestar 1 e, stranamente, contro la nuova Porsche 911 Carrera. La sfida? Una bella gara di accelerazione.

Prima di guardare il video della gara d’accelerazione in fondo a questa pagina, vediamo prima i numeri per vedere come queste auto si differenzino tra di loro.

La BMW i8 Roadster produce 369 cavalli e 569 Newton-metri di coppia, provenienti dal suo motore a combustione in linea-tre cilindri turbo da 1,3 litri e due motori elettrici.

D’altra parte, il Polestar 1 produce molto di più con i suoi motori a quattro cilindri da 2,0 litri e due motori elettrici. La potenza totale è di 619 CV e 1.001 Nm di coppia, ma è anche circa 1.000 kg più pesante della BMW ibrida.

Ora, la Porsche 911 Carrera ha circa lo stesso peso della BMW i8 ed è alimentata da un motore bicilindrico a sei cilindri piatti da 379 CV e 449 Nm di coppia.

Quale di questi tre è il più veloce in una gara in rettilineo? Scopritelo nel video: