Il circuito di Monza dona diecimila euro a sostegno delle strutture e del personale sanitario della Regione Lombardia, in prima linea contro il coronavirus

Una donazione di ben diecimila euro: è il gesto concreto che l’autodromo nazionale di Monza ha deciso di compiere per sostenere le strutture e il personale sanitario della regione Lombardia che, più di ogni altra parte d’Italia, sta subendo i contraccolpi dell’emergenza coronavirus.

Il consiglio di amministrazione del circuito brianzolo, presieduto da Giuseppe Redaelli, ha preso la decisione di devolvere in beneficenza questo sostanzioso importo, versandolo nel conto corrente creato appositamente dall’ente regionale per raccogliere tutti gli aiuti economici. Un importante sostegno allo sforzo di medici e infermieri che stanno lottando in prima linea in questi giorni per curare i malati e limitare i contagi.

“L’Autodromo di Monza è sempre stato impegnato nella solidarietà con numerosi eventi a fini benefici e raccolte fondi”, spiega il presidente Redaelli. “In questo difficile momento, vogliamo contribuire concretamente per consentire al sistema sanitario di far fronte ad un’emergenza senza precedenti. Abbiamo pertanto deciso di devolvere 10 mila euro al fondo speciale istituito da Regione Lombardia”.

Anche gli appassionati possono donare

L’invito dell’autodromo nazionale di Monza va a tutti gli appassionati che si sono accomodati sulle sue tribune nella passata stagione (ma anche a tutti i tifosi di automobilismo e motociclismo) ad accodarsi a questa bella iniziativa, dando un loro piccolo contributo alla raccolta sul conto corrente “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus” (numero IBAN IT76P0306909790100000300089 – BIC BCITITMM Il). Ad oggi sul conto sono stati già raccolti ben 22 milioni di euro.