Morbidelli ha raccontato in un’intervista come sta vivendo la sua quarantena. Il rider del Team Petronas ha chiesto a tutti di restare a casa.

Franco Morbidelli, come molti italiani, sta vivendo questi giorni in casa. Il rider del Team Petronas tra un allenamento e l’altro sta provando ad ammazzare il tempo con svariati hobby. Naturalmente il pilota della VR46 però non perde di vista l’obiettivo principale: essere pronto per la stagione 2020.

Morbidelli al momento non ha ancora in mano un contratto per il 2021 e dopo l’ottima crescita mostrata nel 2019 vuole guadagnarsi in pista il rinnovo anche per la prossima stagione con il Team Petronas dove potrebbe condividere il box con Valentino Rossi.

Come riportato da “Speedweek” Franco Morbidelli ha così dichiarato: “In Italia dobbiamo restare a casa. Spero che tutto questo finisca presto. Mi sto allenando a casa, cerco di restare in forma. Non riesco a seguire il piano che avevamo fatto, ma visto che passo così tanto tempo a casa ora posso fare cose che prima non facevo. Ad esempio sto provando a suonare alcuni strumenti musicali, non è facile, ma magari alla fine di questa cosa riuscirò a suonare l’armonica”.

Morbidelli: “Torneremo con più energia di prima”

Il rider del Team Petronas ha poi proseguito: “Ho visto le gare di Moto2 e Moto3. McPhee è stato fantastico, è stato bello guardarli correre, ma anche triste in un certo senso perché non ero lì. Però è stato bello guardare i miei amici correre senza avere la pressione della gara. In ogni caso ho avuto sentimenti contrastanti”.

Infine Morbidelli ha così concluso: “Il mio messaggio agli italiani e alle persone del mondo è di mantenere la calma. Cerchiamo di goderci il tempo che stiamo passando a casa e sfruttiamolo al meglio. Possiamo fare cose per cui di solito non abbiamo tempo. Ai fan della MotoGP, invece, dico che ora c’è una piccola pausa, ma speriamo di tornare presto in pista. Quando arriverà il momento faremo le nostre cose con ancora più energia”.

Antonio Russo