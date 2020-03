Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 19 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e clima tipicamente primaverile su tutta la Penisola. Addensamenti sparsi lungo la fascia appenninica e le Isole maggiori, ma senza fenomeni. Nel corso della notte banchi di nebbia tra Veneto e Romagna e sulle vallate alpine orientali. Temperature minime in lieve rialzo al Nord, saranno comprese fra 7 e 12 gradi.

Venerdì 20 marzo primi segni di instabilità sul Nordovest con rovesci sparsi su Piemonte e Lombardia, in estensione pomeridiana anche sulla Romagna. Le temperature massime oscilleranno fra 14 e 19 gradi su tutta l’Italia. Sarà tutto sommato un inizio di primavera all’insegna del sole, ma da domenica l’inverno ci regalerà l’ultimo colpo di coda, con un tracollo termico anche di 10 gradi e che porterà nevicate a bassa quota sulla fascia appenninica meridionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Viabilità senza troppi problemi sulla rete autostradale italiana. Ricordiamo che sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso per lavori il tratto tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Sud di Ancona traffico a rilento sulla A14 Ancona-Pescara (Km 301.7 – direzione: Ancona) tra Grottammare e Pedaso per incidente, sia in direzione Taranto che verso Ancona.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Più a Sud, sulla A3 Napoli-Salerno, divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.