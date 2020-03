Lee Sang-Won ha costruito un modello in scala della nuova Kia Sorento del 2021 partendo da zero, utilizzando parti stampate in 3d e un sacco di intricate personalizzazioni. Kia lo ha aiutato nel progetto fornendo l’accesso ai modelli CAD del nuovo Sorento per creare la struttura del corpo per questa creazione.

Il risultato del lavoro di Lee Sang-Won è sorprendente. Quando inquadrato da vicino, il modello inizialmente sembra un vero Sorento in questo video. Lee usa i LED per creare fari funzionali, indicatori di direzione e fanali posteriori. Un telecomando controlla queste funzioni. All’interno, ci sono più luci dietro il cruscotto e lo schermo di infotainment.

Il livello di dettaglio è impressionante, soprattutto quando si ricorda che il costruttore deve realizzare tutto da zero. Il cruscotto da solo gli richiede di tagliare minuscoli pezzi di nastro adesivo per coprire ogni area che deve essere di un colore diverso. Crea anche decalcomanie con photoshop per aggiungere dettagli più piccoli come molti dei pulsanti all’interno. Kia lo ha aiutato fornendo minuscole versioni in metallo del suo emblema.

Il nuovo Sorento cavalca su un interasse di 35 millimetri più lungo di prima, e la lunghezza totale è aumentata di 10 millimetri. Nonostante sia leggermente più grande, il crossover è più leggero di 80 chilogrammi rispetto al modello precedente.

In Corea, i clienti possono scegliere tra un quattro cilindri con turbocompressore ibrido da 1,6 litri, un quattro cilindri con turbocompressore da 2,5 litri e un turbodiesel da 2,2 litri.