Tutti i team privati riceveranno un pagamento una tantum dal promotore Dorna nel 2020 per garantire la sopravvivenza dei team

Resta grande incertezza sulla data di inizio del campionato del mondo delle due ruote, ma gli addetti ai lavori sono preoccupati per la situazione finanziaria. Per ora prevale ancora la fiducia, se non si riuscirà a cominciare a maggio, prevedibile si prenderà il via a Jerez nel mese di giugno, con gare ravvicinate in ogni week-end, dato che il virus Covid-19 potrebbe alleviarsi in estate per poi tornare in autunno.

Probabilmente non sarà un campionato con 19 GP, ma è immaginabile che venga annullata la pausa estiva, come successo in Formula 1, e correre fino a dicembre o gennaio 2021. Hervé Poncharal, proprietario del team Red Bull KTM-Tech3 nelle classi MotoGP e Moto3 e presidente dell’associazione dei team IRTA, è in stretto coordinamento con Dorna e FIM. È ottimista e ne dà buone ragioni. “La più grande forza del nostro campionato mondiale MotoGP è che tutti i soggetti coinvolti sono fortemente coinvolti, in particolare Dorna con l’amministratore delegato Carmelo Ezpeleta e il direttore marketing Pau Sarracanta, e FIM con il presidente Jorge Viegas, l’IRTA è sempre in gamba, e ha anche abbiamo l’alleanza del produttore MSMA. Ci riuniamo e restiamo uniti”.

Team privati a rischio finanziario

A rischiare sono soprattutto i team satelliti che vivono di entrate da sponsor. “Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha una grande comprensione della situazione”, ha dichiarato Poncharal in un’intervista a Speedweek.com. “Carmelo ha parlato con i responsabili di Dorna Bridgepoint Capital. Questa società è anche consapevole della situazione e della gravità della situazione… Molti sponsor non saranno in grado di pagarci. Comprendiamo i problemi economici che alcuni dei nostri partner hanno. Il secondo punto: Dorna e IRTA ci compensano per ogni Gran Premio. Ma al momento non ci sono gare, quindi non riceviamo sovvenzioni, denaro per la TV, nessuna quota di iscrizione, nessun bonus, nessuna borsa di viaggio, niente”.

Ogni team MotoGP dovrebbe ricevere circa 2,2 milioni di euro per pilota a stagione, il pagamento viene normalmente effettuato a intervalli regolari dall’inizio della stagione.”Dobbiamo capire e calcolare l’importo minimo necessario ai team per sopravvivere. Stiamo ora discutendo se Dorna può soddisfare i nostri requisiti minimi in consultazione con i team. Attualmente ci stiamo lavorando”.