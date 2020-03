La data di inizio della F1 2020 continua ad essere posticipata. Ora a saltare sono tre importanti Gran Premi presenti in calendario.

La F1 continua a rimandare il proprio inizio. Poco fa, infatti, attraverso un comunicato stampa è stato annunciato che a causa della recente diffusione del coronavirus gli organizzatori del campionato, di comune accordo con la FIA hanno preso la difficile decisione di posticipare ben tre Gren Premi, in particolare: Olanda, Spagna e Monaco.

Un duro colpo per tutti gli appassionati. In particolare la gara olandese era attesissima dai tifosi di Max Verstappen, beniamino locale. Curioso anche l’annullamento del GP di Monaco. Proprio in questi giorni, infatti, si era tanto parlato del fatto che il principato stesse continuando imperterrito nell’organizzazione della gara.

Si cercherà di recuperare tutte le gare

Stando sempre al comunicato diffuso, si è deciso che il campionato non comincerà, per ora, almeno sino a maggio o comunque finché non sarà sicuro per tutti partecipare alle gare. A dispetto delle voci che si rincorrevano nei giorni scorsi però nel messaggio diffuso dagli organizzatori è chiaro che si cercherà di recuperare queste gare.

In fondo Olanda, Spagna e Monaco sono tre nazioni che fanno parte del cuore dell’Europa quindi non sarà complicato provarle a recuperare durante la stagione. Più difficile il discorso, invece, per le trasferte transoceaniche. Ad esempio, al momento, tra il GP d’Ungheria e quello del Belgio ci sono ben tre domeniche libere che potrebbero essere riempite con le tre gare europee.

Antonio Russo