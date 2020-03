Mattia Binotto vuole chiudere in breve il caso Sebastian Vettel. La Ferrari, infatti, vuole la firma sul rinnovo da parte del pilota tedesco.

La Ferrari in questo momento sta lavorando alla nuova vettura, anche se purtroppo, con l’intera azienda chiusa a causa del coronavirus le uniche cose che gli uomini di Maranello possono fare è studiare i progetti al pc. L’obiettivo dichiarato per la stagione 2020 è quello di vincere naturalmente il Mondiale.

Con le recenti novità per quanto riguarda il regolamento 2021 diventa a questo punto fondamentale lavorare bene per la vettura di questa stagione perché ciò che si farà quest’anno a questo punto potrebbe valere anche per la prossima stagione. Proprio per questo la Ferrari sembra avere fretta anche a chiudere il discorso contratti con i propri piloti. Rinnovato Leclerc a questo punto tocca a Vettel.

Binotto vuole la firma di Vettel

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Mattia Binotto ha così affermato: “Vettel è in grande forma ed è molto concentrato. Sta vivendo un momento chiave della propria carriera. Abbiamo cominciato a discutere con lui di un nuovo contratto ed è importante capire cosa decidere in tempi brevi. Sia per lui che per noi è importante che le cose siano chiare alla svelta. Ora è tutto nelle sue mani. Conosce Leclerc di cui è rimasto sorpreso, ma sa cosa gli serve e in inverno si è preparato bene”.

Il team principal della Ferrari ha poi proseguito: “Dalle indicazioni che ci sono arrivate a Barcellona la nuova vettura sembra sposarsi bene con le sue caratteristiche. Ma una delle qualità che contraddistingue un grande pilota è quella di sapersi adattare a tutte le situazioni tirando fuori il massimo dalla vettura”.

