Storia d’amore finita tra Andrea Iannone e Giulia DeLellis. Ma tra i due non mancano piccole schermaglie a distanza sui social.

La love story tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da alcune settimane. A darne conferma è stata la stessa influencer qualche giorno fa sul suo canale Instagram, rispondendo alle domande pressanti dei follower su Instagram. “Se sono tre settimane che sono sola e non ne parlo a buon intenditore poche parole. Vi faccio intelligenti nel capire la situazione”.

La doppia conferma è arrivata anche da Andrea Iannone nel corso di una diretta Instagram insieme a Max Biaggi. Il pilota Aprilia ha liquidato la sua ex con una battuta poco spiritosa: “Ragazzi, Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Comunque non so dove sia”. Una risposta che lascia intendere come i nervi siano ancora scoperti.

Ma prontamente è arrivata la contro-risposta di Giulia De Lellis durante una diretta Instagram con i suoi fan: “Iannone ha detto questo ma non è vero. Me l’hanno chiesto spesso visto il successo che ha avuto il primo, ma per ora non sto scrivendo nulla di nuovo”, ha chiarito l’influencer. E sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante ha risposto: “Ma quanto siete curiosi. È tutto a posto, state tranquilli. Lui è un bellissimo uomo e gli mando un bacio, siamo in buoni rapporti e ci sentiamo”.

