Fabio Quartararo ha parlato di Valentino Rossi. Il francese, infatti, pensa di avere ancora tanto da imparare dal Dottore.

Fabio Quartararo è stata senza ombra di dubbio la più grande sorpresa del campionato 2019 di MotoGP. Il pilota francese, grazie alle sue grandi prestazioni è riuscito a strappare a Yamaha un contratto nel team factory per la stagione 2021.

Come riportato da “Motosan.es” Fabio Quartararo ha così dichiarato: “Siamo contenti di come è andata la pre-season. Il nostro obiettivo principale in questi test era quello di lavorare sul nostro ritmo di gara, che era un po’ quello che ci mancava nella scorsa stagione. Spero che potremo cominciare la stagione il prima possibile. Con la nuova moto abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a un anno fa. Dai test sembra proprio che le differenze saranno minime”.

Quartararo soddisfatto del primo anno in Yamaha

Il francese ha poi proseguito: “Penso che l’accordo con il team ufficiale Yamaha sia un premio per la stagione che abbiamo fatto l’anno scorso. Sin dal primo giorno ho ricevuto un grande supporto da parte della Yamaha e da parte di Petronas. Con la squadra factory parliamo da mesi e siamo stati finalmente in grado di chiudere l’affare lo scorso gennaio”.

La promozione di Quartararo nella squadra factory ha spinto Valentino Rossi di fatto a doversi accontentare per la prossima stagione di una moto pur sempre ufficiale, ma del team Petronas qualora decidesse di continuare a correre e in merito a ciò il francese ha così risposto: “Vale non ha ancora deciso se andrà in pensione. Vedremo cosa deciderà, se continua continueremo a divertirci ed imparare da lui. Scendere in pista con lui è un sogno”.

