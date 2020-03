Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 18 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata tipicamente primaverile su tutta la Penisola, con cieli soleggiati su tutti i settori. Sterili velature in transito su Sardegna Centro Italia e Calabria tirrenica in diradamento pomeridiano. Temperature massime oscilleranno fra 16 e 20 gradi. Mari poco mossi.

Il traffico in autostrada è drasticamente diminuito di oltre il 60% a causa della pandemia da Coronavirus. L’autostrada del Brennero in questi giorni è semideserta, dopo il ‘serpentone’ di 80 chilometri di tir della scorsa settimana. Anche in Austria sono scattati forti limitazioni agli spostamenti. Sul versante italiano dell’autostrada del Brennero è crollato in particolare il traffico leggero, con punte oltre il 70%. La CNN ha pubblicato un video drone girato sulle autostrade del Nord che ha ripreso le autostrade deserte, immaginabili che sembrano davvero surreali rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei giornali di normale amministrazione.

Drone video shows almost entirely deserted roads in this part of northern Italy following the coronavirus outbreak. The country now has more than 24,000 cases of infection in total and on Sunday announced 368 deaths in just 24 hours. https://t.co/10VgvklpLY pic.twitter.com/TY238Mx8pY — CNN (@CNN) March 16, 2020

Pochi i cantieri aperti sulla rete Autostrade per l’Italia. Ad Aosta sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.