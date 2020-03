Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 18 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni quasi su ogni settore. In tarda serata velature in transito sulle Isole maggiori ma senza fenomeni. Banchi di nebbia tra bassa Lombardia ed Emilia che persisteranno fino alle prime luci dell’alba. Al Nord le temperature minime oscilleranno fra 4 e 9 gradi, al Centro-Sud fra 7 e 12 gradi.

Giovedì 19 marzo addensamento in ispessimento sulla fascia appenninica e sulle regioni dell’estremo Sud e Isole maggiori, ma il tempo resterà stabile e con assenza di fenomeni. Temperature massime in leggero rialzo e comprese tra 17 e 22 gradi. Un cambio di scena è previsto dalla serata di domenica, quando a partire dal Nordest avremo un ritorno di correnti gelide per l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Previste nevicate anche a bassa quota al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Restano cantieri aperti su alcuni tratti autostradali. Al confine con la Francia si segnala che in A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso il tratto tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni)

Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Cantieri aperti anche tra Napoli e Salerno. In Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.