Questo trailer della Tesla Cybertruck vale sicuramente la pena di essere visto.

È breve, dolce, professionale e, onestamente, molto ben fatto. Non c’è da stupirsi che ci arrivi dal super-talentuoso Billy Crammer, che è un ragazzo giovane che si preoccupa di condividere le sue idee con il mondo. Tesla sembra fare affidamento su queste azioni, e che si creda o meno in quel modello di business, continuerà a succedere.

Crammer scrive:

Ehilà! Benvenuti sul mio canale. Qui troverete trailers di alta qualità. Lo scopo dei miei video fanmade/parody trailer è quello di concettualizzare le idee per i film. Combinando clip di produzioni esistenti e aggiungendo contenuti originali come voiceover, sovrapposizioni di immagini e altri effetti, creo nuovi contenuti per i film. I trailer non sono ufficiali e non devono essere considerati come tali. Ho una grande passione per il cinema e il montaggio video. I miei video sono per me un modo per condividerli con il mondo. Spero che i miei video vi piacciano tanto quanto a me piace farli!

Ammettiamo di essere innamorati di alcuni dei talenti là fuori quando si tratta di video su YouTube. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda i trailer di Tesla, gli annunci pubblicitari, i rendering e simili.Detto questo, uno dei nostri artisti preferiti è Billy Crammer. Ha condiviso il suo lavoro in numerose occasioni e siamo sempre più che impressionati.

Date un’occhiata al suo ultimo lavoro in questo video: