La Porsche Taycan è il primo veicolo completamente elettrico della casa automobilistica tedesca, che segna una nuova direzione per l’azienda. È il primo di diversi nuovi veicoli completamente elettrici della casa, che ha guidato gli sforzi di elettrificazione della Porsche.

La Taycan non è il l’ultimo jolly di Porsche, ma bensì la sua apertura. Finora la casa automobilistica è stata cauta nel rivelare cosa succederà al modello Taycan. In un nuovo video, la Porsche accenna a quello che accadrà.

Il direttore della linea di prodotti Taycan, il Dr. Stefan Weckbach, dice che l’azienda ha “idee estremamente buone” per il futuro della Taycan. “Abbiamo, naturalmente, qualche freccia in più nella faretra” per ampliare la storia della Taycan, ha detto Weckbach. Tuttavia, è stato veloce ad aggiungere che è ancora troppo presto per parlare di quali potrebbero essere questi piani. È stata la stessa risposta misurata di Porsche negli ultimi mesi.

Già a febbraio, il direttore della Porsche Production Marketing, BEV & Strategy, Andreas Becker ha mostrato una simile moderazione. Non ha voluto parlare di prodotti futuri, al di là di ciò che già sappiamo essere in fase di sviluppo. Continuano a circolare voci sulla possibilità che la prossima generazione del SUV Macan sarà disponibile con un propulsore completamente elettrico. Tuttavia, non si sa ancora quando arriverà il propulsore e se coesisterà con i motori a combustione interna.

Porsche offre attualmente la Taycan in tre versioni: 4S, Turbo e Turbo S. Il 4S parte da 93.800 euro, mentre il Turbo S viene venduto a partire da 165.000 euro. La 4S è la variante “mansueta”, che offre 522 cavalli dalla sua batteria agli ioni di litio da 79,2 kilowattora. È in grado di raggiungere i 100 chilometri all’ora in meno di quattro secondi. Il modello Turbo e il Turbo S sono la scelta per chi vuole ancora più potenza. Sia il Turbo che il Turbo S producono 616 CV, ma una funzione di Overboost li fa aumentare a 671 e 751, rispettivamente.

Porsche continuerà a mantenere il silenzio sui suoi piani per i futuri modelli Taycan. Abbiamo già individuato una di queste varianti, e se Porsche ha “qualche freccia in più nella faretra“, allora dovremo aspettare fino a quando non lascerà andare l’arco e scoccherà il prossimo colpo.