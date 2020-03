Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 17 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Addensamenti sparsi sulle Alpi orientali e sulle Isole maggiori ma senza fenomeni. Nel corso della notte banchi di nebbia interesseranno il versante medio Adriatico, il Lazio e parte della Val Padana. Le temperature minime oscilleranno fra 5 e 10 gradi, di poco superiori in Sicilia e Sardegna.

Mercoledì 18 marzo tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con temperature massime in rialzo che oscilleranno fra 15 e 20 gradi.Velature sparse in transito su Sicilia occidentale e Sardegna meridionale. Nei prossimi giorni avremo ancora un leggero innalzamento delle temperature che toccheranno i 21-22° nella giornata di giovedì.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Udine segnaliamo una coda di 1 km sulla A23 Tarvisio-Confine di Stato (Km 119.9 – direzione: Confine di Stato) tra Tarvisio Nord e Confine di Stato per operazioni doganali. Ad Aosta persiste la chiusura in A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) del tratto fra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco per lavori in corso.

A Milano traffico rallentato sulla A1 Milano-Bologna (Km 58.3 – direzione: Napoli) tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per il transito di un trasporto eccezionale. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.