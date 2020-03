Jorge Lorenzo, con un lungo post, ha espresso la propria opinione sul coronavirus chiedendo ai propri fan di restare a casa.

Il mondo intero sta vivendo un momento critico a causa del coronavirus e anche la MotoGP non è da meno. I campioni del Motomondiale, infatti, non riescono a trovare una data e un tracciato utile per cominciare finalmente questa stagione 2020. Ad oggi non vi è un solo Gran Premio certo e c’è grande attesa per il futuro.

In queste ore in cui tutti sono rintanati in casa anche Jorge Lorenzo ha voluto dare il buon esempio con un lungo post su Instagram: “Ciao ragazzi, stavo pensando di fare un video, ma sono sempre stato più bravo a scrivere piuttosto che parlare alle telecamere. Ora sono a Dubai. Qui al momento la situazione (presumibilmente) è migliore, ma mi sarei potuto trovare a casa mia a Lugano o in qualche città italiana o spagnola. Come potrete vedere in questi giorni non sto postando molto spesso perché tutto questo ha disturbato i miei piani e in questo momento è tempo di fare ciò che è veramente importante”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo: “Questo non è uno scherzo”

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Bisogna prendersi cura della nostra salute e di quella degli altri. Stiamo vivendo momenti difficili, tutto questo è qualcosa di nuovo per noi e tra l’ignoranza iniziale e il non sapere come agire abbiamo notevolmente aggravato la situazione”.

Infine Jorge Lorenzo ha così concluso: “Tuttavia, in questo momento non siamo più così ignoranti e abbiamo molte più informazioni per prendere la decisione migliore: sostanzialmente dobbiamo restare a casa e uscire solo per i bisogni di base (seguendo sempre quanto indicato). Questo non è uno scherzo, la vita è molto preziosa e dobbiamo fare determinate cose. Abbiamo in Cina il miglior esempio possibile, hanno preso tutto molto rigorosamente e sembra che ora stanno risolvendo tutto. Facciamo lo stesso, restiamo a casa fino a nuovo avviso e tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti”.

Antonio Russo