La Ford Mustang Mach-E del 2021 è un veicolo rivoluzionario per molti motivi, ma se questo video è un indizio, dovrebbe almeno essere in grado di driftare come una vera pony car.

In questo video di YouTube – proveniente da ‘Roadshow‘ – i tecnici di Ford lavorano sodo sulla Mach-E, testandola in un clima invernale estremo nell’Alta Penisola del Michigan.

Guidando insieme agli ingegneri di prova sul sedile anteriore, Chris Paukert di ‘Roadshow‘ ha potuto sperimentare in prima persona le prestazioni invernali della Mustang Mach-E. Il veicolo di prova è probabilmente un livello di assetto Premium, equipaggiato con il propulsore a trazione integrale da 332 cavalli. Come mostra chiaramente il video, la Mach-E in questione ha una potenza più che sufficiente per perdere l’aderenza sul percorso di prova innevato, mandandola di traverso senza troppi complimenti.

Il sistema di trazione integrale disponibile del crossover elettrico Mustang è in grado di misurare la potenza di ogni specifica ruota, ottimizzando la trazione. Inoltre, poiché non c’è alcun collegamento meccanico tra le ruote anteriori e posteriori (nessun albero motore, ricordate), il motore elettrico di ogni asse può rispondere quasi istantaneamente agli input del controllo trazione, dei sensori di velocità delle ruote e di altri sistemi di bordo. Il risultato finale è ripetibile e controllabile, almeno secondo le osservazioni e le impressioni di ‘Roadshow‘ sul sedile destro.

Anche sui modelli a trazione integrale (la trazione posteriore è di serie), la Mustang Mach-E è caratterizzata da una distinta polarizzazione di potenza rispetto all’asse posteriore. Questo è uno dei motivi per cui la Mustang può azionare quelle quattro ruote motrici, apparentemente a volontà. La prima vettura elettrica su misura della Ford è stata una sorta di CUV a trazione anteriore, con una forma un po’ simile alla Escape. Tuttavia, una volta che il progetto è diventato una Mustang, lo stile (e le prestazioni) è diventato più sportivo.

Video come questo ci lasciano sempre più fiduciosi che la Ford Mustang Mach-E del 2021 sarà un vero e proprio SUV ad alte prestazioni.