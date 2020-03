Tra le prime squadre a spingere per l’annullamento del weekend di gara in Australia, l’Alfa Romeo svela ora perché si è alleata con la Ferrari.

Come la Rossa da subito ha cercato di far cambiare idea al patron della F1 Chase Carey e convincerlo a stroncare sul nascere un fine settimana che sarebbe stato anacronistico quanto quello che in contemporanea hanno vissuto nel mondiale rally in Messico. La scuderia del Biscione ha oggi dato una motivazione alla tanta foga di non correre.

Se i più maliziosi hanno pensato che potesse essere stata una scelta imboccata dal team di Maranello, in evidente difficoltà tecnica come dimostrato dai test invernali del Montmelo, e dunque desideroso di non far arrivare la conta delle vetture presenti in griglia a 12, numero necessario per dare lo start ad una competizione del Circus, il boss di Hinwil Frederic Vasseur si è affrettato a sostenere che si è trattato di una pura mossa di altruismo.

