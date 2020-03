In epoca di coronavirus i piloti cercano di ammazzare il tempo in tutti i modi. I fratelli Marquez si sono divertiti con una curiosa clip.

Il coronavirus ha costretto un bel po’ di persone a stare rinchiuse in casa. Questo discorso vale naturalmente anche per i piloti, che come sappiamo, essendo abituati a fare tremila cose al giorno sono sicuramente dei tipi iper-attivi. I fratelli Marquez ad esempio, che quest’anno dovevano condividere il box insieme, si sono ritrovati a passare diversi giorni a casa insieme.

Visualizza questo post su Instagram Y sólo llevamos tres días en casa… 🙄😂 #YOMEQUEDOENCASA Un post condiviso da Alex Márquez Alentà (@alexmarquez73) in data: 17 Mar 2020 alle ore 4:47 PDT

Mossi dalla giovane età i due stanno cercando in tutti i modi di ammazzare il tempo e proprio per questo si sono divertiti a fare una curiosa scenetta sul web che sta già spopolando. Si sono infatti vestiti da Minions giganti e uno dei due ha palleggiato con un rotolo di carta igienica mentre l’altro lo filmava.

Un po’ di svago non fa mai male

Sicuramente un modo simpatico per uscire fuori dalla routine tra un allenamento e l’altro. Nonostante il periodo di pausa, infatti, naturalmente questi grandi campioni passano comunque ore ed ore ad allenarsi ogni giorno, però ogni tanto, giustamente si concedono qualche minuto di svago.

In ogni caso i due rider spagnoli hanno obiettivi diversi per questa stagione che è alle porte. Marc, infatti, punta come sempre al titolo iridato, mentre il fratello più piccolo Alex vorrebbe chiudere la stagione come Rookie of the Year.

Antonio Russo