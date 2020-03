Bugatti Chiron Pur Sport sarà realizzata in 60 esemplari. Peso ridotto, aerodinamica migliorata e gomme speciali con più aderenza in curva.

Bugatti ha dimostrato di non poter perfezionare ulteriormente la sua hypercar più veloce al mondo, la Chiron, con una versione speciale chiamata Pur Sport. “Abbiamo parlato con i clienti e ci siamo resi conto che volevano un veicolo ancora più orientato all’agilità e alle curve dinamiche – ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente Bugatti – Un’auto ipersportiva che anela alle strade tortuose con il maggior numero di curve possibile.

Una sportiva pura, assoluta. Di conseguenza, l’abbiamo chiamata Chiron Pur Sport”.

Presentata in streaming in pieno periodo di pandemia Coronavirus, presenta un peso ridotto di 50 kg rispetto alla versione standard, aerodinamica ulteriormente sviluppata con uno spoiler largo 1,90 metri. Rivisitati anche gli interni in Alcantara con cuciture a contrasto che aggiungono riflessi di colore, così come il motivo dinamico inciso al laser nel materiale.

Motore e prestazioni della Pur Sport

Tanti i dettagli che caratterizzano la Bugatti Chiron Pur Sport: una trasmissione con rapporti più vicini per migliorare ancora di più l’accelerazione. L’aumento di 200 giri/min. della velocità di rotazione del propulsore W16 da 8,0 litri e 1.500 CV arrivando fino a 6.900 giri/min. Nuovi pneumatici studiati ad hoc della Michelin Sport Cup 2R nella misura 285/30 R20 all’avantreno e 355/25 R21 al retrotreno, contraddistinti da una speciale mescola che offre più grip nelle curve ad alta velocità.

Grazie ai nuovi rapporti di trasmissione e alla migliore deportanza dovuta allo spoiler posteriore, la Bugatti Chiron Pur Sport arriva agevolmente fino a 350 km/h, anche se la velocità massima arriva a sfiorare i 485 km/h. Bugatti inizierà la produzione di Chiron Pur Sport nella seconda metà del 2020, con un programma limitato a 60 unità proposte a 3 milioni di euro ciascuna.