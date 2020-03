Il nuovo simulatore di corse del team italiano Kunos sta finalmente per approdare nel mondo delle console.

Con le nuove versioni della Xbox di Microsoft e della Playstation di Sony che incombono all’orizzonte, le attuali console si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo. Questo non impedisce ai ragazzi di 505 Games di lanciare una versione per console della sua simulazione automobilistica per PC, Assetto Corsa Competizione, per entrambe le piattaforme entro la fine dell’anno.

Nello specifico, il gioco arriverà su console Xbox One e Playstation 4 il 23 giugno. 505 Games lo considera il simulatore di corse più realistico mai offerto su entrambe le piattaforme. È il gioco ufficiale della serie GT World Challenge e, in quanto tale, le auto sono quelle del campionato. Sono disponibili 24 auto, con modelli provenienti da produttori come Aston Martin, Porsche, Ferrari, Audi, Lamborghini, BMW e altri ancora.

A tal fine, Assetto Corsa Competizione offre una selezione adeguata di piste del World Challenge che includono Silverstone, Brands Hatch, il percorso del Nürburgring GP, Spa, Laguna Seca e altri. E poiché questo è strutturato come simulatore di gara, troverete oltre 200 livree da corsa diverse per dare alla vettura un sapore realistico. La simulazione non si limita all’indispensabile, in quanto il gioco offre anche oltre 120 squadre e 200 piloti in quello che 505 Games dice ricrea l’atmosfera reale del Campionato GT3.

“Assetto Corsa Competizione è la migliore espressione del marchio Assetto Corsa, che vuole essere conosciuto come sinonimo di realismo“, ha dichiarato Marco Massarutto, co-fondatore, Executive & Licensing Manager di KUNOS Simulazioni. “I giocatori console hanno dimostrato il loro grande apprezzamento per il nostro approccio alle simulazioni di gara, quindi siamo certi che apprezzeranno i nostri sforzi per portare anche sulle loro piattaforme preferite l’esperienza, l’accuratezza e la profondità che Assetto Corsa Competizione ha da offrire su PC”.

In realtà abbiamo trascorso del tempo con una versione pre-beta per PC di Assetto Corsa Competizione nel 2018. Già in quella prima fase, siamo rimasti impressionati dalla grafica e dalla fisica digitalizzata. Con due anni di sviluppo, questo titolo potrebbe essere il re delle simulazioni per i giocatori di console prima che le nuove Xbox Series X e Playstation 5 arrivino alla fine di quest’anno. Sono ora disponibili preordini con contenuti aggiuntivi.