Anche in questo periodo di isolamento da coronavirus, Valentino Rossi non abbandona il motociclismo: ma quello virtuale, online, con i membri dell’Academy

La quarantena da coronavirus non risparmia nessuno dei nostri connazionali, nemmeno quelli più illustri. E, infatti, anche Valentino Rossi sta trascorrendo questi giorni così delicati, in mancanza di gare ma anche di occasioni di svago, nella sua residenza di Tavullia, circondato dai suoi affetti: dalla mamma Stefania Palma alla fidanzata Francesca Sofia Novello. “Fortunatamente sono a casa mia, in buona compagnia perché sono con la Franci, mia mamma e i nostri animali”, racconta alla Gazzetta dello Sport. “Passiamo il tempo insieme e la Stefi ci tratta bene! Ci fa tante cose buone da mangiare. E poi abbiamo i nostri cani, ogni tanto usciamo con loro, e anche il gatto”.

Naturalmente, persino in questo periodo in cui salire su una moto vera è fuori discussione, non si spegne l’amore del Dottore per i motori. Che si deve accontentare di soddisfare in maniera virtuale, dedicandosi alle corse a distanza, su Internet, contro i suoi allievi: “Coi miei amici e i ragazzi dell’Academy facciamo grandi sfide online al simulatore. Oggi abbiamo fatto una gara a Spa!”. Gli altri modi che il nove volte iridato ha trovato per occupare queste giornate non sono poi molto diversi da quelli di tutti noi: “Fortunatamente ho la palestra a casa e posso allenarmi. Guardo molta tv, serie, film, Sky e ascolto tanta musica. Mi sono fatto delle belle playlist nuove! Sistemo casa, metto a posto il garage, il magazzino, tante cose lasciate indietro”.

Anche se Valentino Rossi, dunque, non sembra avere tempo di annoiarsi, tuttavia per lui, come per l’Italia intera, queste settimane di isolamento sono gioco forza molto complicate: “Ovviamente è una situazione dura, ma è dura per tutti. È noioso ma bisogna farlo per la salute e se lo facciamo bene, abbiamo più possibilità che si risolva in meno tempo. Quindi, rimanete a casa”, è l’appello con cui chiude il campione pesarese.