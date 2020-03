The Dawn potrebbe essere uno dei modelli più antichi della Rolls-Royce attualmente disponibili, ma è il primo ad ottenere il trattamento Collection Car nel nuovo decennio.

Il produttore britannico ha appena rilasciato le prime immagini teaser della Dawn Silver Bullet Collection; e sembra già molto promettente.

Rolls Royce spiega che la decappottabile in edizione limitata trae ispirazione “dalle favolose roadster degli anni Venti“ e cerca di catturare “l’atteggiamento spensierato di quei giorni lontani in un’espressione audace e contemporanea pensata per i non conformisti e gli amanti del piacere di oggi“. Le prime immagini teaser suggeriscono un design pulito con tocchi decorativi retrò.

Il pezzo forte del veicolo è il cosiddetto Aero Cowling che “sposta il personaggio della silhouette a spalle alte dell’auto, aumentando il senso di velocità e lo spirito“. La cabina, a sua volta, è caratterizzata da un moderno mix di materiali ed elementi di design, tra cui una fascia in fibra di carbonio e un tunnel di trasmissione imbottito.

Rolls-Royce vuole che questa nuova cabriolet unisca la nostalgia del passato alla “sofisticata innovazione del futuro“, rendendo la Dawn Silver Bullet Collection una creazione di design senza tempo e la piattaforma perfetta su cui “vivere i migliori viaggi in giro per il mondo“.

Questa nuova aggiunta alla serie Collection Car sarà limitata a soli 50 esemplari per tutto il mondo e sarà offerta ad un prezzo non ancora divulgato.

Oltre all’auto stessa, i clienti riceveranno anche un invito per gli “epic road-trips“, che sarà disponibile riscattare attraverso la casa digitale del marchio chiamata Whispers.