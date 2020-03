Il calendario 2020 del Mondiale di Motocross subisce un altro cambiamento: rinviate le gare in Francia e Indonesia per l’allarme Coronavirus.

Nuova settimana, nuovo calendario MXGP: la pandemia di Coronavirus ha costretto FIM e Infront Motor Racing a effettuare altri tre rinvii nel calendario del Mondiale di Motocross 2020. Dopo il rinvio del Grand Prix di Patagonia, d’Italia, Spagna e Portogallo, la prossima data in calendario era prevista per 9 e 10 maggio a Saint-Jean-d’Angély. Ma il GP di Francia è rinviato al 27 e 28 giugno, secondo l’ultimo aggiornamento del calendario.

Quindi gli assi del Motocross avrebbero dovuto proseguire in Indonesia. Ma anche questo round è stato rinviato al 31 ottobre e al 1° novembre. Il secondo evento in Indonesia, il “MXGP dell’Asia”, si svolgerà quindi il 7 e l’8 novembre. In base al nuovo calendario rigorosamente provvisorio, visto l’evolversi della situazione, dovrebbe quindi svolgersi il 17 maggio sul circuito di Maggiora, ma resta da vedere come si svilupperà la crisi internazionale. Perché dopo l’attenuazione dell’epidemia ci sarà da fare i conti con le direttive governative in merito agli arrivi dall’estero.

Secondo il bollettino attuale in Italia si contano ancora oltre 23.000 casi e 2.158 morti. E’ l’epicentro del focolaio insieme a Spagna e Francia e da qui a maggio è difficile fare previsioni precise.

Il nuovo calendario MXGP 2020

01.03.2020 – Gran Bretagna, Bacino di Matterley, EMX125, WMX

08.03.2020 – Paesi Bassi, Valkenswaard, EMX250, WMX

17.05.2020 – Italia, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 – Germania, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 – Russia , Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 – Lettonia, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 – Francia, St Jean d’Angély, EMX125, EMXOpen

19.07.2020 – Italia, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 – Repubblica Ceca , Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 – Belgio, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 – Svezia, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 – Finlandia, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 – Turchia , Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 – Cina, Shanghai

20.09.2020 – Italia, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 – Spagna, Xanadú – Arroyomolinos, EMX125, WMX

18.10.2020 – Portogallo, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 – Indonesia, Jakarta

08.11 .2002 – Indonesia, TBA

22/11/2020 – Argentina, Neuquen