Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 16 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone è in fase di rinforzo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo tempo stabile e ampiamente soleggiato da Nord a Sud. Restano zone residue di lieve instabilità su parte del Nordovest e sulla Sicilia orientale, ma si tratta di fenomeni in rapido assorbimento. Nel corso della notte previsti banchi di nebbia su Romagna e Umbria, con qualche addensamento sterile in transito sulla Sardegna. Temperature minime stabili e comprese fra 4 e 9 gradi al Centro-Nord, fra 8 e 13 gradi al Sud e sulle Isole.

Da martedì 17 marzo l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente e si estenderà a tutta l’Italia e l’Europa, favorendo tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni della Penisola e le temperature aumenteranno costantemente portandosi su valori pienamente primaverili. Qualche nuvola in transito sulla fascia appenninica, le temperature massime in rialzo oscilleranno fra 15 e 20 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

L’emergenza Coronavirus costringe milioni di italiani a limitare gli spostamenti e solo se dotati di autocertificazione che accerti la giusta causa del trasferimento da un luogo all’altro. Sulla rete autostradale ricordiamo che in A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso per lavori il tratto tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Genova traffico a rilento sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Genova) tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.