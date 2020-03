Maverick Vinales ha rassicurato i suoi fan circa le condizioni di salute dopo l’infortunio in allenamento. “Adesso due settimane di riposo”.

Nei giorni scorsi Maverick Vinales ha riportato un infortunio durante un allenamento in moto da cross. Come precedentemente informato dal team, il pilota Monster Energy Team Factory di Yamaha ha subito un infortunio di lieve entità e senza nessuna frattura. Fortunatamente nulla di grave per lo spagnolo che dovrà solo stare a riposo per due settimane. Una caduta che ricade quasi a pennello, dato che in questi giorni di pandemia da coronavirus gli spostamenti dovranno essere limitati, visto l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in Spagna, dove la Catalogna è praticamente uno dei focolai dell’epidemia.

Da quando è stato dimesso dall’ospedale, Maverick ha rassicurato i suoi fan attraverso un breve video sul suo account Twitter sulle sue condizioni di salute. Senza fornire dettagli sulla caduta ha sottolineato di non aver riportato lesioni, ma di necessitare di un periodo di assoluto riposo per riprendersi dalla caduta.

“Ciao a tutti, sono tornato a casa, sono fortunato, sto bene. Adesso avrò due settimane intere di recupero e continuerò ad aggiornarvi sulla mia condizione. Grazie per tutti i messaggi e il supporto”, ha detto Maverick Vinales. La gara di MotoGP più vicina all’inizio è quella del 3 maggio 2020 a Jerez de la Frontera. Tuttavia, vista la situazione d’emergenza che si sta verificando un po’ ovunque in Europa e nel mondo, sarà difficile immaginare che entro maggio tutto torni alla normalità.

In questi giorni tutti i piloti sono isolati nelle proprie abitazioni in attesa di nuovi sviluppi. Quasi tutti si sono attrezzati con una palestra in casa per proseguire la preparazione fisica invernale e farsi trovare pronti al primo Gran Premio.