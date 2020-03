Sebastian Vettel potrebbe non vestire i colori della Ferrari nella prossima stagione. Tra i pretendenti a sorpresa però potrebbe esserci la Renault.

Sebastian Vettel alla fine di questa stagione andrà in scadenza. Il pilota tedesco, nonostante i 4 titoli vinti sin qui in F1 potrebbe trovare incredibilmente difficoltà a trovare una propria collocazione in un top team in questo momento. In Red Bull hanno Verstappen e in Mercedes c’è Hamilton. Qualora quindi le trattative per il rinnovo con la Ferrari dovessero naufragare allora le cose si metterebbero male per lui.

A quanto pare però potrebbe uscire a sorpresa un nuovo pretendente per il pilota teutonico: si tratta, infatti, della Renault. La squadra francese, infatti, ha grandi piani per il futuro e dopo aver messo sotto contratto Ricciardo potrebbe voler ricostituire la coppia della Red Bull nel 2014.

Tanti progetti per Renault nel futuro

A dare conferma di tutto ciò è lo stesso Cyril Abiteboul a Canal+ dove ha dichiarato: “Non posso di certo dire di no a Vettel perché è un grande pilota e un campione. Insieme a lui abbiamo lavorato già sulla parte motore e abbiamo vinto insieme. Io aspiro in ogni caso a lavorare con piloti del futuro”.

Infine il manager ha così concluso: “Penso che Daniel sia molto interessato a restare con noi. Questa scelta che ha fatto è stata pesantemente criticata in Gran Bretagna. Loro non hanno capito. Questa idea di costruire un progetto insieme è una cosa che gli sta molto a cuore. Lui è un ragazzo guidato dalle proprie emozioni e vuole dimostrare di aver fatto la scelta giusta. Noi abbiamo anche un’accademia e magari dal 2021 o 2022 potremo avere in F1 piloti usciti da lì”.

Antonio Russo