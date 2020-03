Queste auto da corsa all’avanguardia sono più giovani di 50 anni rispetto alle telecamere con cui sono state riprese, ma i veicoli hanno la sensazione di aver viaggiato nel tempo.



Questo è l’effetto della nostalgia (e di una telecamera Super8). La grana, le tonalità di colore e la profondità della luce (o la mancanza di luce) contribuiscono a quel vecchio look da “pellicola”. Certo, si possono emulare tali effetti con i computer di oggi, ma nulla si avvicina alle preziose imperfezioni di una vera e propria macchina fotografica. Semplicemente vedendo l’Italia, prima ancora che le auto vengano mostrate, ci si sente come se si stesse assistendo alla storia.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Ai giorni nostri, diversi Youtubers propongono video in 4K, stabilizzatori per un movimento fluido, e vari strumenti software per mostrare l’interno e l’esterno di ogni auto che si può immaginare. I video di auto sportive sono abbondanti come sempre, ma dov’è lo sforzo? Come sottolinea uno dei commentatori di youtube, c’è tanto lavoro da fare per girare, sviluppare e produrre film. E lo si sente.

L’era dell’informazione ci ha riempito fino all’orlo di statistiche, cifre e storie dettagliate di modelli di auto. E questo è stato meraviglioso per gli appassionati di auto, me compreso, ma questo video dimostra che l’attenzione ai dettagli è importante tanto quanto i dettagli stessi!

Per questo plaudiamo ai registi per aver condiviso con noi questa prospettiva innovativa nel suo essere retrò. Non sappiamo quanta coppia stia producendo la Ferrari e non ci interessa vedere da vicino ogni caratteristica del design. Per ora, stiamo solo abbracciando queste nuove immagini lasciando che la nostalgia faccia il suo corso.